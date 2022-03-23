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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Госдумы Свищев — об исключении Захаряна из списка лучших футболистов: «Это нацизм во всех его проявлениях»

23 Марта 2022 • 12:31 Комментировать (1)
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев назвал нацизмом исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира по версии Goal.com.

«Какое отношение Захарян имеет к тому, что сейчас происходит в мире? Непонятно. Когда людей определяют не по их человеческим качествам, а по национальному признаку — это нацизм во всех его проявлениях», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».   

Депутат посоветовал футболисту вместе с РФС обратиться в суд для разъяснения ситуации.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний Захарян забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче. На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Свищев Арсен Захарян
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