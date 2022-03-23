Депутат Госдумы Свищев — об исключении Захаряна из списка лучших футболистов: «Это нацизм во всех его проявлениях»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев назвал нацизмом исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира по версии Goal.com.

«Какое отношение Захарян имеет к тому, что сейчас происходит в мире? Непонятно. Когда людей определяют не по их человеческим качествам, а по национальному признаку — это нацизм во всех его проявлениях», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Депутат посоветовал футболисту вместе с РФС обратиться в суд для разъяснения ситуации.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний Захарян забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче. На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.