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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран допустил, что отъезд легионеров положительно сказался на «Химках»

01 Апреля 2022 • 21:42 Комментировать
Рубин
2:3
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мыслями об отъезде легионеров из команды.

«Я был сторонником качественный легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней. Может быть допущу такое выражение — может и лучше, что они уехали», — сказал Юран журналистам.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Химки» добились волевой победы над «Рубином». Таким образом, команда Юрана поднялась с последнего на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 24-м туре подмосковный клуб встретится на своем поле с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля в Химках.


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Химки Сергей Юран РПЛ
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