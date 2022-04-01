Юран допустил, что отъезд легионеров положительно сказался на «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мыслями об отъезде легионеров из команды.

«Я был сторонником качественный легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней. Может быть допущу такое выражение — может и лучше, что они уехали», — сказал Юран журналистам.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Химки» добились волевой победы над «Рубином». Таким образом, команда Юрана поднялась с последнего на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 24-м туре подмосковный клуб встретится на своем поле с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля в Химках.