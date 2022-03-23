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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян: «Тренер прививает «Динамо» европейский стиль, поэтому я приспособлен к такой игре»

23 Марта 2022 • 14:11 Комментировать
Рубин
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Химки
01.04 19:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал на какой позиции чувствует себя наиболее комфортно.

«Я всю жизнь играл в центре полузащиты, но могу действовать и на фланге. Например, в первом тайме против «Спартака» играл с краю, а во втором — в центре», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».

Также 18-летний игрок отметил, что его стиль игры подходит европейскому футболу, поскольку наставник бело-голубых Сандро Шварц прививает команде именно такой футбол.

В текущем сезоне РПЛ Захарян забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 21 проведённой встрече. Кроме того, полузащитник регулярно вызывается в сборную России.  
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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Захарян
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