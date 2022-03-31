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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зотов — о матче с «Химками»: «Рубин обязан брать три очка дома»

31 Марта 2022 • 14:10 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ против «Химок».

«Химки» — очень квалифицированный соперник, но «Рубин» обязан брать три очка дома», — приводит слова Зотова официальный сайт казанцев.

Защитник не стал выделять фаворита в предстоящей встрече, отметив лишь, что для «Рубина» сейчас каждый матч сродни кубковому финалу.

Матч «Рубин» — «Химки» состоится завтра, 1 апреля, в 19:00 по московскому времени. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Георгий Зотов
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