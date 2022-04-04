Стали известны подробности травмы Джикии

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья российского центрального защитника Георгия Джикии.

Пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов сказал «Спорт-Экспрессу», что у Джикии была диагностирована контузия коленного сустава. Зеленов отметил, что причиной травмы стали тяжёлые погодные условия и плохое качество газона в матче с «Локомотивом». Пресс-атташе добавил, что сроки возвращения Георгия в строй будут известны чуть позже.

Напомним, что из-за повреждения Георгий Джикия не сумел доиграть встречу с «железнодорожниками» до конца.