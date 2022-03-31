Рыбус готов сыграть со «Спартаком»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус вернулся в общую группу и готов помочь железнодорожникам в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака», сообщает Metaratings.

Напомним, что, находясь в расположении своей национальной сборной, полузащитник сдал два положительных ковид-теста из-за чего пропустил стыковой матч против Швеции. Однако, вернувшись в Россию, тест футболиста показал отрицательный результат.

В текущем сезоне РПЛ 32-летний Рыбус провёл 15 матчей, сделав в них 2 результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.