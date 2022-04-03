Ваноли снова проиграл. Снова в дерби

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» был перенесён на час из-за апрельского снегопада. Перед матчем было даже как-то интереснее, чем на самом поле. Составы команд были не самые основные. У «Локо» игру пропускали Баринов и Жемалетдинов, у «Спартака» – Селихов и Умяров. Что опять не получилось у Ваноли и «Спартака»? Давайте разберёмся.

Первый тайм

В первой половине игры обеим командам было трудно, матч банально не мог нормально катиться по полю, постоянно застревая в снегу. Но уже в самом начале «красно-белые» создали момент. Зелимхан Бакаев после подачи с фланга ударил головой, но Худяков выручил и перевёл матч на угловой. Дальше было больше борьбы в центре поля, чем опасных моментов. Бабкин часто оказывался один на один против Зобнина, и Роман ничего не мог сделать против молодого «железнодорожника». Очень слабый сезон в исполнении Зобнина, сейчас он, пожалуй, худший на своей позиции в клубе. К середине тайма снова создал момент Бакаев, попытавшийся из-за пределов штрафной перекинуть мяч, но Худяков успел вернуться в ворота. «Спартак» старался играть через длинный пас на Николсона, чтобы тот зацепился и скинул кому-то мяч для начала перспективных атак. И такое нередко срабатывало. В очередной раз не обошлось без судейских вопросов. В середине тайма Бека Бека жёстко пошёл прямой ногой в голеностоп Мартинса, но Карасёв ограничился жёлтой карточкой. Последние 15 минут тайма запомнились отменённым голом Промеса. Мартинс отлично отобрал мяч на половине поля «Локо», Бакаев подхватил и выдал хороший пас на Промеса, который в итоге закатил мяч в ворота, но арбитры зафиксировали офсайд.

Второй тайм

Во второй половине поле было в лучшем состоянии, и хотелось надеяться на более зрелищный футбол. В начале тайма команды играли в основном без опасных моментов с небольшим территориальным преимуществом. Джикия хромая покинул поле, его заменил не готовый Жиго. На месте левого центрального дефа играл теперь Литвинов, и вполне неплохо играл. У Руслана хорошо получалось играть в пас и начинать атаки. Ваноли в очередной раз непонятно для чего заменил главного креативщика сегодняшнего «Спартака» в атаке Бакаева на Соболева, который проводит свой далеко не лучший сезон. С выходом Соболева схема «красно-белых» выглядела как 3-4-1-2, где Саша с Николсоном составляли пару форвардов, а Промес под ними играл "десятку". И вот почти сразу после выхода Соболев имел шанс отличиться. Мартинс покатил направо в штрафную площадь, после чего последовал прострел на Соболева, который пяткой пытался переправить мяч в сетку, но Живоглядов выбил мяч с линии. Через несколько минут Кофрие мощно пробил издали, но Худяков вытащил. Добивание Мозеса заблокировали. «Спартак» продолжал играть в основном навесами и забросами на двух высоких нападающих, но Худяков, который, кстати, абсолютно по делу был признан лучшим игроком матча, уверенно и хладнокровно играл на выходах. Не по годам зрелую игру демонстрирует Даниил. Несмотря на возвращение Гилерме, тренерский штаб доверил место в старте Дане и, как оказалось, не зря. В последней трети второго тайма опаснее уже был «Локомотив». Сначала спартаковцев простил Кухта, который пробил в сантиметрах от штанги после передачи с фланга. Но уже через несколько минут Бека Бека забросил мяч на Изидора, который обработал мяч под левую ногу и идеально положил в левый угол. Максименко опять пропускает, Изидор снова забивает. Это четвёртый гол француза в четырёх матчах. Очень хорошее впечатление о себе оставляет. «Спартак» был растерян и неспособен чем-то ответить в последние минуты игры.

Итоги

«Спартак» снова проиграл. Снова не без вопросов к судейству. Снова не пропустив на последних минутах. По персоналиям хочется отметить Кристофера Мартинса. Люксембуржец провёл очень качественный матч: 5 отборов, 2 перехвата, 70% выигранных единоборств в борьбе за позицию, 75% выигранных верховых единоборств, 60% точных длинных передач. Также понравился Литвинов: 2 перехвата, 4 отбора, 100% выигранных единоборств, но низкая точность передач (всего 51%). У «Локо» выделяется Худяков, он уже сейчас смотрится не менее уверенно, чем Гилерме и Изидор, снова забивший на этот раз победный гол. «Локомотив» отрывается от «Спартака» на 10 очков и как минимум до завтрашнего дня обгоняет «Краснодар» и влетает в пятёрку. «Спартак» Ваноли очень сырой: трансферы, поддержка руководства есть – результата нет. Постоянные странные замены, неумение руководить игрой по ходу матча, плохая реализация, 4 очка из 15 возможных, в трёх дерби два поражения – это явно не то, чего хотели болельщики. У фанатов «красно-белых» нет поводов для оптимизма. «Спартак» не играет с каждым матчем всё лучше, наоборот – в игре чувствуется неуверенность. Интересно будет послушать Зарему Салихову и её оценку Паоло Ваноли. Ведь прошло уже 5 матчей, плохого (для неё) Руя Витории нет, а результат всё никак не становится лучше. Так в чём же дело? Было бы интересно узнать.

Данил ТУТОВ