Пресняков-старший: Уверен, что в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» не будет проблем с судейством

Известный российский композитор Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Локомотивом».

Пресняков сказал «Спорт-Экспрессу», что он переживает за «красно-белых», которые сейчас явно находятся не в лучшем состоянии. Композитор отметил, что он уверен в том, что проблем с судейством в московском дерби точно не будет, так как Сергей Карасёв очень квалифицированный арбитр.

Напомним, что дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится второго апреля. Матч начнётся в 19.30 по московскому времени.