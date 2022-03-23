Каррера сообщил о желании вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что жаждет заниматься тренерской деятельностью в России

«Влияет ли политическая ситуация в мире на мое решение поработать в России? Нет. Конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем. Не вижу никаких причин отказываться от этого предложения», — сказал Каррера «РБ Спорту».

Каррера известен российским болельщикам за время, проведенное в «Спартаке» в качестве главного тренера. В московском клубе 57-летний итальянец проработал с августа 2016 года по 24 октября 2018 год.

В этот период времени он привел «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет. Помимо этого, в 2017 году он взял Суперкубок России.

В текущем сезоне РПЛ красно-белые показывают худший старт за последние 16 лет. Команда после 22 туров набрала 27 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.