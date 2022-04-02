Агент высказался о будущем Кухты в «Локомотиве»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович высказался о будущем чешского нападающего.

«У нас есть время всё обдумать до 30 июня», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действие контрактов с российскими клубами до 30 июня нынешнего года.

Кухта перешёл в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе текущего года. В составе железнодорожников 25-летний чешский форвард провёл четыре матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Чехии в 5 миллионов евро.