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Агент высказался о будущем Кухты в «Локомотиве»

02 Апреля 2022 • 15:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 3 ч. 20 мин.

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович высказался о будущем чешского нападающего.

«У нас есть время всё обдумать до 30 июня», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действие контрактов с российскими клубами до 30 июня нынешнего года.

Кухта перешёл в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе текущего года. В составе железнодорожников 25-летний чешский форвард провёл четыре матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Чехии в 5 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Кухта
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