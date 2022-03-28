Кавазашвили: «Конечно, большая потеря. Айртон самый ведущий защитник «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своём отношении к Лукасу Айртону, который может покинуть «красно-белых».

«Конечно, большая потеря. Он самый ведущий защитник «Спартака». Если бы он не хулиганил иногда, то есть не проявлял бы слишком самостоятельность, не нарушал игровую дисциплину на поле, то был бы класснейшим защитником», – заявил Кавазашвили в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили также пояснил, что не видит кандидата на позицию левого защитника в московском «Спартаке». По словам эксперта, ему неизвестно – может ли помочь команде кто-то из воспитанников москвичей. Именно по этой причине потеря для «красно-белых» будет большой.

Отметим, что ранее издание UOL Sport сообщило о том, что бразильский «Фламенго» договорился об аренде Айртона до конца декабря. Окончательное решение будет принято после прохождения футболистом медосмотра.