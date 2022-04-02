Агент Роши опровёрг слухи о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Спартак»

Агент форварда московского «Спартака» Педро Роши отрицает слухи о том, что его клиент якобы не хочет возвращаться в расположение клуба. На данный момент бразилец выступает у себя на родине на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».

«Педро не хочет возвращаться и не вернется в Россию и в «Спартак» летом? Это неправда», – цитирует агента корреспондент российского издания Sport 24 Денис Николаев.

Отметим, что нынешнее соглашение Педро Роши с московским «Спартаком» истекает по окончанию сезона 2022/23. На счету 27-летнего футболиста всего один гол в РПЛ в 12 матчах, который бразилец забил в игре против «Урала».