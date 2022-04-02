Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Роши опровёрг слухи о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Спартак»

02 Апреля 2022 • 16:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 2 ч. 19 мин.
Агент форварда московского «Спартака» Педро Роши отрицает слухи о том, что его клиент якобы не хочет возвращаться в расположение клуба. На данный момент бразилец выступает у себя на родине на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».
 
«Педро не хочет возвращаться и не вернется в Россию и в «Спартак» летом? Это неправда», – цитирует агента корреспондент российского издания Sport 24 Денис Николаев.
 
Отметим, что нынешнее соглашение Педро Роши с московским «Спартаком» истекает по окончанию сезона 2022/23. На счету 27-летнего футболиста всего один гол в РПЛ в 12 матчах, который бразилец забил в игре против «Урала».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 1:2 Уфа 1.97 3.35 4.30
окончен Арсенал Тула 0:0 Ахмат 3.15 3.25 2.42
Идет 30 минута Ростов 1:1 Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
03.04  14:00 Краснодар ... Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
16:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши опровёрг слухи о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Спартак»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Гбамен поделился впечатлениями о Москве
16:00 · Россия. Премьер-лига
Травма Коченкова и красная Чаушича: «Ахмат» не дожал проблемный «Арсенал»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о 40 миллионах за Сафонова: «Неадекватная цена»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Кухты в «Локомотиве»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Роша не вернётся в «Спартак»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Арсенала» Коченков получил травму в игре с «Ахматом»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отметили работу Сергея Юрана
14:30 · Россия. ФНЛ
«Ротор» — «Велес» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мамаев и Жирков имеют шанс восстановиться к матчу с ЦСКА
14:13 · Россия. Премьер-лига
Соу хочет остаться в «Ростове» на следующий сезон
13:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» со скромным счетом переиграл «Томь» на выезде
13:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» Тула — «Ахмат»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем