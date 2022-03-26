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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев мог перейти зимой в «Сассуоло» эксклюзив

26 Марта 2022 • 21:30 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.10 3.30 2.35
02.04 19:30

Как раннее сообщали разные источники, полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев в зимнее трансферное окно мог перейти в итальянский клуб. По информации «Евро-Футбол.Ру», речь идёт про «Сассуоло», который занимает девятое место в чемпионате Италии.

Итальянцы рассматривали Зелимхана в качестве потенциальной замены Доменико Берарди. Руководство «Сассуоло» отбросило такой вариант после начала спецоперации России на Украине.

В нынешнем сезоне Бакаев сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Зелимхан Бакаев
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