Как раннее сообщали разные источники, полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев в зимнее трансферное окно мог перейти в итальянский клуб. По информации «Евро-Футбол.Ру», речь идёт про «Сассуоло», который занимает девятое место в чемпионате Италии.

Итальянцы рассматривали Зелимхана в качестве потенциальной замены Доменико Берарди. Руководство «Сассуоло» отбросило такой вариант после начала спецоперации России на Украине.

В нынешнем сезоне Бакаев сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.