Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом Еленой Григорьевской дал прогноз на матч 23-го тура «Локомотив» - «Спартак» и высказал мнение о тренерском штабе железнодорожников.



- Как расцениваете шансы команд на победу?



- Не стал бы кого-то выделять, потому что соперники находятся примерно в одной степени готовности. Оба клуба ищут выход из сложной ситуации. Для таких команд та игра и те результаты, не впечатляющие. Они находится в поисках качественной игры. Они ее не показывают, идут какие-то шатания от чего-то хорошего к негативному. Я не стал бы говорить о том, кто фаворит и кто ближе к победе. Думаю, кто быстрее нащупает свою игру, тот и победит. Единственное, на стадионе будет больше болельщиков «Локомотива», но и «Спартак» придет поддержать много народу, поэтому родные стены не особо могут помочь. Жду интересного матча, потому что полторы недели команды спокойно готовились к этой встрече. Правда, многие футболисты уезжали в сборные, но тут равенство. Это не повлияет на игру.



- У «Локомотива» среди потерь – Жемалетдинов, Магкеев, а также Баринов, который получил в сборной травму.



- Потри большие, но я не думаю, что от какой-то личности зависит результат. Конечно, на качество игры влияют фигуры, но если все зависит от какого-то одного человека, то значит, это плохая команда. Большая группа игроков под руками, все стремятся в основу. А если Баринова нет и это конец для «Локомотива», то это слабая команда.



- Защитник «Спартака Лукас Айртон улетел в Бразилию и, скорее всего, покинет команду. Насколько это ослабит красно-белых, и скажется на оборонительных построения «Спартака», ведь он был игроком основного состава?



- Ситуация аналогичная. Есть молодые ребята, которые на этом этапе не будут так ярки, как бразилец, зато через такие матчи они получат толчок в своем развитии.



- Насколько важным будет фактор первого гола?



- У того, кто откроет счет, появится психологическое чувство уверенности и футбольной наглости, от которой многое зависит в конечном результате. Тот кто окажется более устойчив психологически, и победит. Быстрый гол не обязательно сказывается на результате, но он придает чувство психологической устойчивости и уверенности, от которых многое зависит.



- Игры между этими командами, как правило, всегда получится открытыми. Мы увидим много мячей?



- Не обязательно будет много голов. Мы увидим «качели», когда команды будут быстро проходить середину поля, ища счастья у чужих ворот.



- От кого исходит наибольшая угроза у «Спартака» и «Локомотива»?



- Мне в «Спартаке» нравится игра Бакаева и Николсона. От них многое зависит. У «Локомотива» Жемалетдинов, Баринов и нападающий Изидор, который почти в каждой игре забивает. От их состояния во многом зависит направленность игры.



- Если Жемалетдинов не сыграет, кто его заменит?



- Сложно сказать, кого тренеры выберет. Но молодежи достаточно.



- Как вы относитесь к триумвирату тренеров в «Локомотиве»: Лоськов – Пашинин – Комппер?



- Для меня это странно. Это неправильная позиция. Игроки крутят головой и не понимают, кто же главный, от кого зависит их судьба. То ли мы чего-то недопонимаем, или футболисты. Так не бывает. В любой команде есть главный тренер, который все решает и игроки должны смотреть на него.

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