«Спартак» впервые в своей истории приблизился на расстояние 6 очков к зоне вылета

Матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Что касается «Спартака», то команда проводит худший сезон в своей истории. «Красно-белые» после 23 матчей набрали 27 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что на 13-м месте (зона стыковых матчей) располагается «Арсенал», который отстает от «Спартака» на 6 очков. Таким образом, московский клуб, за свою почти 100-летнюю историю впервые приблизился на шесть очков к зоне вылета.