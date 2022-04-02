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Бышовец: Нападающие «Спартака» способны доставить проблем обороне «Локомотива» эксклюзив

02 Апреля 2022 • 00:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 18 ч. 12 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«В командах происходят изменения. Их нельзя назвать титаническими, но они существенные. Из «Спартака» ушёл Айртон, из «Локомотива» тоже ушли несколько игроков. Сложно сказать, в каком состоянии находятся клубы сейчас. От матча к матчу ситуация усложняется, как для тренеров, так и для игроков. Нужно найти баланс, найти взаимозаменяемость. Стабильности нет сейчас у обеих команд. Но матчи между ними всегда носят напряжённый характер. Соотношение сил, на мой взгляд, очень близкое к равным.

Многое будет зависеть от того, насколько удастся сыграть сбалансированно, в первую очередь для «спартаковцев». Если у них усиливается игра в атаке, то начинаются большие проблемы в обороне. Матч «Локо» с «Химками» оставил двоякое впечатление. Шансы равны по многим факторам. Команды близки по уровню. Очень важно, как «Локомотив» будет обороняться, потому что «Спартак» умеет атаковать и контратаковать. Нападающие «красно-белых» способны доставить проблем обороне «железнодорожников», - сказал Бышовец.


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Локомотив Москва Спартак Москва Анатолий Бышовец
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02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
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