Федун и Зарема присутствуют на матче «Локомотив» - «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова приехали на матч центрального 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Красно-белые» подошли к этому матчу, имея в активе 27 очков. В матче участие не примут вратарь Александр Селихов, защитник Самюэль Жиго и полузащитник Наиль Умяров. У игроков недомогание и дискомфорт из-за старых травм.