Федун и Зарема присутствуют на матче «Локомотив» - «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова приехали на матч центрального 23-го тура РПЛ против «Локомотива».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Красно-белые» подошли к этому матчу, имея в активе 27 очков. В матче участие не примут вратарь Александр Селихов, защитник Самюэль Жиго и полузащитник Наиль Умяров. У игроков недомогание и дискомфорт из-за старых травм.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Крылья Советов
|
1:2
|
Уфа
|
|
окончен
|
Арсенал Тула
|
0:0
|
Ахмат
|
|
окончен
|
Ростов
|
1:2
|
Нижний Новгород
|
1.73
3.55
5.30
|
02.04 19:30
|
Локомотив Москва
|
...
|
Спартак Москва
|
3.55
3.35
2.15
|
03.04 14:00
|
Краснодар
|
...
|
Динамо Москва
|
|
03.04 16:30
|
ЦСКА Москва
|
...
|
Урал
|
|
03.04 19:00
|
Сочи
|
...
|
Зенит
|
4.00
3.75
1.85