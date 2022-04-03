Каррера уверен, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ

Итальянский экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил журналистам, что не может представить себе вылет московской команды в подэлитный дивизион.

Каррера сказал Sport24, что «Спартак» очень сильный клуб, место которого среди лучших в России, а не в ФНЛ. Итальянский специалист отметил, что «красно-белые» вряд ли вылетят в подэлитный дивизион.

Напомним, что в последнем матче РПЛ спартаковцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятую строчку в таблице и идут в шести очках от зоны вылета.