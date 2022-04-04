Шишкин: «Спартак» при Ваноли не выглядит беспомощно

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился с журналистами своим мнением по поводу игры «красно-белых» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли.

Шишкин сказал «РБ-Спорт», что спартаковцы при Ваноли не выглядят беспомощно. Роман отметил, что если рассматривать последний матч с «Локомотивом», то игра была абсолютно ничейная, но «красно-белым» немного не повезло.

Напомним, что «Спартак» уступил в дерби «железнодорожникам» с минимальным счётом 0:1 и опустился на десятую строчку в турнирной таблице.