Шишкин: «Доброта и человечность Павлюченко очень помогли ему в карьере»

Бывший футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин высказался о завершении карьеры Романа Павлюченко.

«Быть человеком и быть человечным — немного разные вещи, и я думаю, его человечность и доброта, душевность очень помогли в карьере. У него всегда все четко было и в семье, и на футбольном поле. Он отлично распорядился своей карьерой», – заявил экс-защитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Шишкина, у бывшего форварда «Спартака» и «Тоттенхэма» нет чётких планов на деятельность после завершения карьеры. По словам защитника, с самого начала было очевидно, что из Павлюченко вырастет топовый нападающий.

Напомним, что ранее сегодня Роман объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь в возрасте 40 лет.