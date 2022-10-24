Мелёшин: Абаскаль может повторить успехи Эмери в Европе

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Может ли в будущем Абаскаль повторить успехи Эмери в Европе? Почему нет, не исключаю такую возможность», — заявил Мелёшин «Матч ТВ».

Напомним, 33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» в июне текущего года, сменив на этом посту Паоло Ваноли. После 14-ти туров Российской премьер-лиги столичный клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 26 набранных очков.

Ранее Абаскаль работал в «Базеле», «Волосе», «Севилье» и других клубах.