Мартинс: Когда придёт время, я появлюсь на поле

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился информацией о своём восстановлении.

«Я чувствую себя намного лучше, прогрессирую неделю за неделей. Использую в работе как можно больший вес, сегодня приступил к бегу. Не хочу говорить, когда точно вернусь», — заявил Мартинс на официальном YouTube-канале «красно-белых».

Футболист рассказал, что старается получать удовольствие от процесса восстановления, ведь травмы — это сложный момент, но все игроки их получают, это часть футбола.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 8 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста