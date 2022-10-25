Кавазашвили высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Нет ли опасений, что Абаскаля могут увести из «Спартака»? У меня абсолютно никакого опасения нет. За 19 лет «Спартак» поменял 20 тренеров, и ничего. Клуб существует и все время на виду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если Абаскаля пригласят в европейский клуб, то это будет счастье для него, а для остальных это не станет серьезной потерей.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 набранных очков после 14-ти туров.