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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

25 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Нет ли опасений, что Абаскаля могут увести из «Спартака»? У меня абсолютно никакого опасения нет. За 19 лет «Спартак» поменял 20 тренеров, и ничего. Клуб существует и все время на виду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если Абаскаля пригласят в европейский клуб, то это будет счастье для него, а для остальных это не станет серьезной потерей.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 набранных очков после 14-ти туров. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль
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