«Знамя» отреагировало на завершение карьеры Павлюченко

Ногинское «Знамя» отреагировало на завершение карьеры Романа Павлюченко.

Клуб отметил, что вклад в развитие команды со стороны форварда неоценим. Благодаря ему «Знамя» праздновало триумф в Кубке Московской области, а также добралось до серебряных медалей чемпионата Подмосковья.

«Его фигура привлекала на стадион много болельщиков, блогеров», - цитирует пресс-службу клуба «Матч ТВ».

Брозновый призёр чемпионата Европы 2008 года выступал за «Знамя» из Ногинска на протяжении четырёх лет – с 2018 по 2022 год. Ранее Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» и московские «Спартак» и «Локомотив».