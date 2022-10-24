​Павлюченко призывает не давить на «Спартак»

«Спартак» показывает яркий футбол и хорошие результаты. В футбольном обществе много говорят о возможной борьбе «красно-белых» за титул чемпиона России, оказывая тем самым давление на команду Гильермо Абаскаля. Роман Павлюченко, экс-нападающий «Спартак», призывает не давить на команду разговорами.

«Как только после побед «Спартака» мы начинаем говорить: вот она - чемпионская игра! То в этот же момент у команды всё рушится. Это вот такая закономерная подлость, к сожалению. Давайте подождём», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» идёт в турнирной таблице чемпионата России вторым, отставая от «Зенита» на четыре очка. Впрочем, питерская команда ещё не провела свой матч четырнадцатого тура.