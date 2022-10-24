Мартинс: «Мы ещё поборемся с «Зенитом» за чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в РПЛ.

На данный момент «красно-белые» занимают в турнирной таблице чемпионата России вторую строчку, отставая от лидирующих петербуржцев на четыре очка. При этом «Зенит» имеет в своём распоряжении одну игру в запасе.

«Конечно, мы ещё поборемся с «Зенитом» за чемпионство — впереди много игр, пока ничего не решено», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 30 октября против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.