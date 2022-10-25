Камоцци считает, что «Спартаку» нужен защитник уровня Жиго

Футбольный агент Франко Камоцци рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы за чемпионство РПЛ.

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго», — приводит слова Камоцци Sport 24.

Агент отметил, что пока голкипер «красно-белых» Александр Селихов выручает команду после ошибок в обороне.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 14 матчей. В следующем туре «Спартак» примет «Торпедо», игра пройдет 30 октября в 16:30 по мск.