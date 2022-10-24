Маслов рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Абаскале

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о работе наставника команды Гильермо Абаскаля.

Футболист назвал 33-летнего испанца интересным специалистом с прогрессивными идеями.

«У него действительно очень смелые, интересные и прогрессивные идеи. Мы стали больше забивать – наверное, это ключевое, в чём прибавил «Спартак» этого сезона по сравнению с прошлым», — приводит слова Маслова Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «красно-белых» 10 июня нынешнего года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» под руководством молодого тренера занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.