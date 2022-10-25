Мостовой: Абаскаль вряд ли когда-то возглавит «Барселону»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова защитника «красно-белых» Павла Маслова, который заявил, что Гильермо Абаскаль в будущем возглавит «Барселону» или сборную Испании.

«Высказывание Маслова, что Абаскаль может возглавить «Барселону», всерьез не воспринимаю», — приводит слова Мостового Betonmobile.

По мнению эксперта, Абаскаль вряд ли станет главным тренером «Барселоны», хотя в футболе ничего нельзя исключать, ведь мы уже многое видели.

Напомним, 33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив Паоло Ваноли. На данный момент подопечные Абаскаля идут на втором месте в РПЛ, набрав 29 очков за 14 матчей.