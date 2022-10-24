Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, когда сможет вернуться на поле.

Напомним, 25-летний люксембуржец получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), который состоялся 4 сентября.

«Сейчас я чувствую себя лучше, всё хорошо. Надеюсь, что смогу ещё сыграть в этому году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня», — приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс».

Мартинс перешёл в «Спартак» в конце января нынешнего года из швейцарского «Янг Бойз». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» восемь матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.