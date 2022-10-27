​«Спартак» наказали из-за фанатов

КДК РФС принял решение по инциденту на матче чемпионата России между «Спартаком» и «Химками». По ходу игры с трибун «Открытие Арены» доносились оскорбительные скандирования.

«Спартак» был оштрафован на 70 тысяч рублей. Также был запрещён допуск фанатов на трибуну D стадиона. Это наказание условное, испытательный срок рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Химки» на своём поле со счётом 5:0. На текущий момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Их отставание от лидирующего «Зенита» измеряется семью очками.

Ближайший матч «Спартак» тоже проведёт дома – против «Торпедо».