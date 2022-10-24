Маслов: Я кайфую, когда мы играем в атаку

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос об игре «красно-белых» при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале.

«Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере», — цитирует слова Маслова Sport 24.

Футболист отметил, что ему очень нравится играть в атаку, а то, какая команда сильнее — покажет лишь время.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.