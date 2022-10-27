Самедов – о Павлюченко: «Рома всегда любил футбол. У него шикарная карьера, это выдающийся мастер»

Чемпион России в составе московского «Спартак» Александр Самедов высказался о том, что Роман Павлюченко завершил карьеру.

У футболиста не вызвал удивление тот факт, что Павлюченко выступал на довольно высоком уровне до 40 лет, он считает, что бронзовый призёр чемпионата Европы – 2008 очень хорошо выступал на ногинское «Знамя».

«Рома всегда любил футбол. У него шикарная карьера, это выдающийся мастер. Всем бы такого добиться», - цитирует Самедова «Матч ТВ».

За время своей карьеры Павлюченко дважды становился обладателем кубка России – в 2003 году с московским «Спартаком» и в 2015 году со столичным «Локомотивом».