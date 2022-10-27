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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Это знаковый футболист в истории не только «Урала», но и всего российского футбола»

27 Октября 2022 • 17:07 Комментировать
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30.10 16:30

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что Роман Павлюченко завершил карьеру.

Иванов выразил сожаление в связи с данным событием, ведь, по его словам, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2008 мог бы ещё пару сезонов выступать на том уровне, на котором он выступал, играя за ногинское «Знамя». Теперь клубу из Ногинска будет сложно найти замену такому сильному спортсмену.

«Это знаковый футболист в истории не только «Урала», но и всего российского футбола. Он один из лучших нападающих своего времени», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Роман Павлюченко выступал за клуб из Екатеринбурга с 2016 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Чемпионат России Григорий Иванов
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