Прудников заявил, что как можно дольше хочет видеть Абаскаля наставником «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Торпедо».

«Конечно же, жду успеха «Спартака» в матче «Торпедо». «Красно‑белые» сейчас хорошо идут. Очень приличный ход набрала команда», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

По словам эксперта, он хотел бы, чтобы Гильермо Абаскаль стал идеальным наставником для «Спартака», приносил результат и возглавлял команду как можно дольше.

Подопечные Абаскаля примут на своем поле «Торпедо» завтра, 30 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.