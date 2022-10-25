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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о назначении Абаскаля в «Спартак»: Для меня это решение остаётся непонятным

25 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых».

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже в Испании. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака», — заявил Мостовой Betonmobile.

По мнению эксперта, если Абаскаль уйдет из «Спартака» то не сможет возглавить никакой европейский клуб, только если его агенты очень хорошо сработают и что-то найдут.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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