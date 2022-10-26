Баженов заявил, что Эшуорт является профессионалом своего дела

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос о спортивном директоре «красно-белых» Поле Эшуорте.

«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу», — цитирует слова Баженова «Спорт-Экспресс».

Новый функционер «красно-белых» считает, что писать можно о чем угодно, но все это является смешными комментариями, которые не хочется обсуждать.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 14 туров. В предстоящем матче столичный клуб примет «Торпедо», игра пройдет 30 октября в 16:30 по мск.