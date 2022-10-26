Баженов: «Жиго бы добавил уверенности «Спартаку»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением об уходе защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

«Лучше бы «Спартак» выступал в этом сезоне с Жиго в составе? Понятно, что когда уходит ключевой футболист, то становится немного сложнее. Конечно, Жиго бы добавил уверенности «Спартаку» сейчас», — заявил Баженов «РБ Спорту».

По словам функционера, игрока из линии обороны заменить сложнее, чем из нападения, потому что оборона является фундаментом команды.

Напомним, 29-летний Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В минувшее трансферное окно он перебрался в «Марсель».