Кечинов: «Спартак» ожидает трудная и упорная игра с «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Торпедо».

«Спартак» ожидает трудная и упорная игра. Не думаю, что будет разгромная победа», — заявил Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что «красно-белые» набрали отличную форму, команда играет зрелищно и забивает много мячей, но у «Торпедо» сменился тренер, сейчас у них будет хороший настрой на игру.

«Спартак» примет «автозаводцев» завтра, 30 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в РПЛ, а «Торпедо» идет на последней 16-й строчке.