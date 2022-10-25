Кавазашвили считает, что Абаскаль возвратил спартаковский футбол

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль смог вернуть спартаковский футбол.

«Спартак» – особая команда. Мы забыли, что такое скоростной, техничный, настоящий спартаковский футбол. И, как не странно, Абаскаль хоть немного возвратил эту игру», — заявил Кавазашвили порталу «Спорт День за Днем».

По словам эксперта, ему очень нравится, что такой молодой специалист вызывает уважение у футболистов «Спартака».

Напомним, 33-летний испанец возглавил столичный клуб в июне этого года. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 14-ти туров.