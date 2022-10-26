Тихонов: «Рад за Мелёшина, у него есть голевое чутьё»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Павла Мелёшина.

«Мелёшин выходит и забивает. Он с пользой использует время, которое ему дает тренер. Рад за Павла, у него есть голевое чутье, а с опытом придут уверенность и игра», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Мелёшин делает то, что должен делать форвард — выходить и забивать.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в семи матчах за основную команду, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, набрав 29 очков после 14 туров.