Динияр Билялетдинов: «Соболев и Павлюченко — игроки разного уровня»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сравнил нападающего «Спартака» Александра Соболева с экс-форвардом «красно-белых» Романом Павлюченко.

По мнению Билялетдинова, Соболев и Павлюченко — игроки разного уровня.

«Александр ещё молодой. Пусть прогрессирует, и тогда получит шанс вписать себя в историю российского футбола», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «Спартака» 17 матчей, забив в них девять голов и шесть раз ассистировав своим партнёрам.

Павлюченко выступал за «красно-белых» в период с 2003 по 2008 год. В общей сложности нападающий забил за «Спартак» 89 голов и отдал 20 результативных передач в 189 проведённых встречах.