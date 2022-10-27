Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждёт очень интересная концовка сезона»

27 Октября 2022 • 22:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона. «Зенит» сейчас очень силен, «Сочи» в том году были серебряными призерами РПЛ, но в последнем туре «заглотнули» семь мячей от петербуржцев как «Отче наш», – заявил бывший президент «Спартака», чьи слова цитирует Metaratings.ru. По мнению Червиченко, конкуренцию петербургскому клубу также могут составить ЦСКА и «Ростов».

Напомним, что «Зенит» лидирует после 14 туров в таблице Российской премьер-лиги с 36 баллами, опережая «красно-белых» на семь баллов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
22:46 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал игроков, которые не соответствуют амбициям ЦСКА
22:39 · Россия. Премьер-лига
Корнеев – о матче «Зенита» и «Сочи»: «Почти приговор интриге в РПЛ»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Пиняеву нужно остаться в «Крыльях Советов»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждёт очень интересная концовка сезона»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Машкарин — об игре ЦСКА с «Локомотивом»: «Мы уже потеряли незапланированные очки»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что «Зенит» продлит контракт с Ловреном
21:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Черчесов статуснее Карпина»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В матчах «Крыльев» было несколько ошибок судей, лишивших нас очков»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Осуждать Зобнина трудно, но отказ от сборной — это ненормально» 1
20:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Павлюченко — один из лучших нападающих в российской истории»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Реднапп – о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил шансы Пиняева перейти в российский топ-клуб
20:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может сменить эмблему 1
20:08 · Россия. Премьер-лига
​«Возвращение к истокам»: «Спартак» анонсировал сюрприз для фанатов видео
20:01 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Кержаков отреагировал на сравнение со своим братом
Все новости
Рекомендуем