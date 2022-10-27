Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждёт очень интересная концовка сезона»

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона. «Зенит» сейчас очень силен, «Сочи» в том году были серебряными призерами РПЛ, но в последнем туре «заглотнули» семь мячей от петербуржцев как «Отче наш», – заявил бывший президент «Спартака», чьи слова цитирует Metaratings.ru. По мнению Червиченко, конкуренцию петербургскому клубу также могут составить ЦСКА и «Ростов».

Напомним, что «Зенит» лидирует после 14 туров в таблице Российской премьер-лиги с 36 баллами, опережая «красно-белых» на семь баллов.