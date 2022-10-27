Зобнин – о «Спартаке»: «Мне здесь все нравится. Я полюбил болельщиков»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказал своё мнение о столичном клубе.

Футболист рассказал о том, что никаких конкретных и однозначных предложений по поводу его перехода в зарубежный клуб не поступало с 2019 года, когда спортсмен находился на сборах в Турции.

На вопрос о завершении карьеры именно в «красно-белом» коллективе Зобнин ответил: «У меня долгосрочный контракт с клубом. Мне здесь всё нравится. Я полюбил болельщиков. Нет смысла даже думать о чём‑то другом», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Роман Зобнин выступает за «Спартак» уже на протяжении шести лет. За это время игрок сумел добиться успехов во множестве российских соревнований.