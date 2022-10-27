Тренерский штаб «Торпедо» пополнил итальянский специалист Джованни

В тренерском штабе московского «Торпедо» произошло пополнение. В него вошёл итальянский специалист Серджио Джованни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Джованни является тренером по физподготовке.

Ранее итальянец работал с нынешним главным тренером «автозаводцев» Андреем Талалаевым в грозненском «Ахмате» и подмосковных «Химках».

Кроме того, имеет опыт работы в столичном «Спартаке» и донецком «Шахтёре».

На текущий момент «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «чёрно-белые» проведут на выезде против московского «Спартака». Начало игры – 30 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30.