Защитник «Спартака» Маслов поделился эмоциями после комментирования игры «Барселоны»

Защитник «Спартака» Павел Маслов, прокомментировавший матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» (3:0), поделился эмоциями от новой для себя деятельности.

22-летний футболист признался, что ему было интересно прокомментировать матч каталонцев, за которых он болеет.

«Мне было интересно попробовать что-то новое, посмотреть, как это происходит изнутри, узнать всю кухню. Комментатор — это всё-таки профессия, требующая больших собственных умений, концентрации», — цитирует Маслова «Чемпионат».

В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» 10 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи. В 15-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Торпедо». Эта игра состоится 30 октября, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.