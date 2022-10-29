Кечинов: «Спартак» ничего не потеряет с уходом Мевли

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов прокомментировал игру защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Неудачно играет Мевля. Когда он играл в основном составе против «Пари НН», были проблемы. Пока по играм видно, что это неудачное приобретение», — цитирует слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если столичный клуб сможет избавиться от Мевли в предстоящее трансферное окно, то это пойдет на пользу команде.

В текущем сезоне 32-летний игрок принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.