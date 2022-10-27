​«Спартак» может сменить эмблему

В ближайшее воскресенье «Спартак» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Торпедо». Уже понятно, что команда Гильермо Абаскаля выйдет на поле в ретро-форме с эмблемой старого образца, на которой внутри ромба нет мяча.

Как стало известно Metaratings, «Спартак» может вернуть классическую эмблему на постоянной основе. По данным источника, в настоящий момент на этот счёт ведутся переговоры между компанией «Лукойл» и РФСО «Спартак».

Напомним, что в августе компания «Лукойл» выкупила все акции «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.