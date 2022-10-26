Маслов: «Недооценка «Торпедо»? Не допускаю этого»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался в преддверии матча 15-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо».

«Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет», — приводит слова Маслова Sport 24.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» примет на своем поле «Торпедо» 30 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.