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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов: «Недооценка «Торпедо»? Не допускаю этого»

26 Октября 2022 • 19:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался в преддверии матча 15-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо».

«Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет», — приводит слова Маслова Sport 24.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» примет на своем поле «Торпедо» 30 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Павел Маслов
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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