В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе «красно-белых» к нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

В текущем сезоне 17-летний Пиняев провёл в составе самарской команды 10 матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,7 миллиона евро.

После 14 проведённых матчей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 29 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре балла, однако питерцы имеют одну игру в запасе, которую проведут сегодня, 24 октября, против «Сочи».